Лідер республіканців назвав терміни введення нових санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Лідер республіканської більшості, сенатор від Кентуккі Мітч Макконнелл заявив, що шанси на введення нових санкцій з боку американського конгресу щодо Росії у вересні вкрай малі, передає Reuters, повідомляє УНН.
При цьому сам сенатор зазначив, що він зацікавлений в нових обмеженнях проти Москви, які можуть торкнутися енергетичну, фінансову, оборонну, металургійну та інші сфери.
За словами Макконнелла, обговорення нових антиросійських санкцій знаходиться в пріоритеті у конгресу, однак у нього на це може не вистачити часу, так як у вересні сенаторів чекає завантажений графік. “Але у нас ще є час в цьому році”, — резюмував він.
2 серпня члени сенату конгресу США від Демократичної і Республіканської партій внесли на розгляд парламенту новий пакет санкцій проти Росії. У законопроекті пропонується ввести нові заходи проти політичних діячів Росії і великих бізнесменів. Також документ передбачає обмеження на покупку російського державного боргу, можливе блокування рахунків і операцій російських держбанків в американській юрисдикції.
Як повідомляв УНН, США запровадили санкції проти російських судноплавних компаній.