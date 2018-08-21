США запровадили санкції проти російських судноплавних компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Департамент Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Сполучених Штатів у вівторок оголосив про введення санкцій проти російських судноплавних компаній за порушення резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, що стосуються Північної Кореї. Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінфіну США, передає УНН.
"Сьогоднішні дії проти двох юридичних осіб та шести суден були прийняті згідно з наказом 13810 від 20 вересня 2017 р. та націлені проти осіб, які беруть участь у переправленні "з судна на судно" рафінованих нафтопродуктів із суден під прапором Північної Кореї, що прямо заборонено Радою Безпеки ООН (РБ ООН)", - йдеться в повідомленні Мінфіну.
Зазначається, що під санкції потрапили російські судноплавні компанії "Приморье" та "Гудзон", а також судна "Нептун", "Белла", "Севастополь", "Партизан", "Богатир" та "Патріот".
Як повідомляв УНН, американська влада в рамках санкцій проти Кремля заморозили російські активи в США на сотні мільйонів доларів.