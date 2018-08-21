США ввели санкции против российских судоходных компаний

"Сегодняшние действия против двух юридических лиц и шести судов были приняты согласно приказу 13810 от 20 сентября 2017 года и нацелены против лиц, участвующих в переправке "с судна на судно" рафинированных нефтепродуктов с судов под флагом Северной Кореи, что прямо запрещено советом Безопасности ООН (СБ ООН) ", - говорится в сообщении Минфина.



Отмечается, что под санкции попали российские судоходные компании "Приморье" и "Гудзон", а также суда "Нептун", "Белла", "Севастополь", "Партизан", "Богатырь" и "Патриот".



Как сообщал УНН, американские власти в рамках санкций против Кремля заморозили российские активы в США на сотни миллионов долларов.



