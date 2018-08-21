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США ввели санкции против российских судоходных компаний

Киев • УНН

 • 11328 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Департамент Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Соединенных Штатов во вторник объявил о введении санкций против российских судоходных компаний за нарушение резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающихся Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США, передает УНН.

США ввели санкции против российских судоходных компаний

"Сегодняшние действия против двух юридических лиц и шести судов были приняты согласно приказу 13810 от 20 сентября 2017 года и нацелены против лиц, участвующих в переправке "с судна на судно" рафинированных нефтепродуктов с судов под флагом Северной Кореи, что прямо запрещено советом Безопасности ООН (СБ ООН) ", - говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что под санкции попали российские судоходные компании "Приморье" и "Гудзон", а также суда "Нептун", "Белла", "Севастополь", "Партизан", "Богатырь" и "Патриот".

Как сообщал УНН, американские власти в рамках санкций против Кремля заморозили российские активы в США на сотни миллионов долларов.

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