Лидер республиканцев назвал сроки введения новых санкций против России
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Лидер республиканского большинства, сенатор от Кентукки Митч Макконнелл заявил, что шансы на введение новых санкций со стороны американского конгресса в отношении России в сентябре крайне малы, передает Reuters, сообщает УНН.
При этом сам сенатор отметил, что он заинтересован в новых ограничениях против Москвы, которые могут затронуть энергетическую, финансовую, оборонную, металлургическую и другие сферы.
По словам Макконнелла, обсуждение новых антироссийских санкций находится в приоритете у конгресса, однако у него на это может не хватить времени, так как в сентябре сенаторов ждет загруженный график. “Но у нас еще есть время в этом году”, — заключил он.
2 августа члены сената конгресса США от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение парламента новый пакет санкций против России. В законопроекте предлагается ввести новые меры против политических деятелей России и крупных бизнесменов. Также документ предусматривает ограничения на покупку российского государственного долга, возможную блокировку счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции.
Как сообщал УНН, США ввели санкции против российских судоходных компаний.