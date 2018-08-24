Росія може заборонити в’їзд американським політикам через санкції

"На санкції можна відповідати симетрично, асиметрично, можна розширювати наші власні списки "підсанкційних" політиків", - сказав Рябков.



На його думку, такі дії мають вплив на американських діячів.



"Коли хтось із них дізнається, що він або вона обмежений або обмежена у всеосяжних правах, тому що він або вона просто не може отримати російську візу - це таке клацання по носу і самолюбству... Є безліч інших способів відповісти - але не на шкоду собі", - додав він.



Як повідомляв УНН, 2 серпня члени сенату конгресу США від Демократичної і Республіканської партій внесли на розгляд парламенту новий пакет санкцій проти Росії. У законопроекті пропонується ввести нові заходи проти політичних діячів Росії і великих бізнесменів. Також документ передбачає обмеження на покупку російського державного боргу, можливе блокування рахунків і операцій російських держбанків в американській юрисдикції.



