Россия может запретить въезд американским политикам из-за санкций

"На санкции можно отвечать симметрично, асимметрично, можно расширять наши собственные списки "подсанкционных" политиков", - сказал Рябков.



По его мнению, такие действия имеют влияние на американских деятелей.



"Когда кто-то из них узнает, что он или она ограничен или ограничена в всеобъемлющих правах, потому что он или она просто не может получить российскую визу - это такой щелчок по носу и самолюбию ... Есть множество других способов ответить - но не в ущерб себе", - добавил он.



Как сообщал УНН, 2 августа члены сената конгресса США от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение парламента новый пакет санкций против России. В законопроекте предлагается ввести новые меры против политических деятелей России и крупных бизнесменов. Также документ предусматривает ограничения на покупку российского государственного долга, возможна блокировка счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции.



