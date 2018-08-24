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Россия может запретить въезд американским политикам из-за санкций

Киев • УНН

 • 10211 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В ответ на новые санкции, введенные американской администрацией против РФ, Россия может расширить списки "подсанкционных" американских политиков. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", опубликованном в пятницу на сайте издания, передает УНН.

Россия может запретить въезд американским политикам из-за санкций

"На санкции можно отвечать симметрично, асимметрично, можно расширять наши собственные списки "подсанкционных" политиков", - сказал Рябков.

По его мнению, такие действия имеют влияние на американских деятелей.

"Когда кто-то из них узнает, что он или она ограничен или ограничена в всеобъемлющих правах, потому что он или она просто не может получить российскую визу - это такой щелчок по носу и самолюбию ... Есть множество других способов ответить - но не в ущерб себе", - добавил он.

Как сообщал УНН, 2 августа члены сената конгресса США от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение парламента новый пакет санкций против России. В законопроекте предлагается ввести новые меры против политических деятелей России и крупных бизнесменов. Также документ предусматривает ограничения на покупку российского государственного долга, возможна блокировка счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции.

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