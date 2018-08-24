США обнародовали детали первого этапа новых санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Новый пакет санкций против Российской Федерации, который был принят в связи с отравлением в Великобритании бывшего шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вступят в силу 27 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий документ в каталоге постановлений госорганизаций США.
В документе, в частности сообщается, что США признает, что Россия использовала химическое оружие для отравления своего гражданина.
"Правительство США прекратит поставлять в Россию некоторые виды технологий, а именно авионику, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.", - говорится в документе.
Второй этап санкций будет применен через шесть месяцев в случае, если РФ не выполнит требования, связанные с прекращением использования химического оружия.
Напомним, ранее в российском МИДе заявили, что в ответ на новые санкции, введенные американской администрацией против РФ, Россия может расширить списки "подсанкционных" американских политиков.
Как сообщал УНН, 2 августа члены сената конгресса США от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение парламента новый пакет санкций против России. В законопроекте предлагается ввести новые меры против политических деятелей России и крупных бизнесменов. Также документ предусматривает ограничения на покупку российского государственного долга, возможна блокировка счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции.