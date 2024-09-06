США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 250 млн доларів: що він включає
Київ • УНН
Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю $250 млн. Він включає ракети, боєприпаси, бронетехніку, катери та інше обладнання для задоволення критичних потреб України.
Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для задоволення критично важливих потреб України. Орієнтовна вартість пакета військової допомоги становить 250 мільйонів доларів США. Він включає ракети, боєприпаси, бронетехніку, катери та інше обладнання, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Пентагону.
До нового пакета військової допомоги увійшли:
- Ракети RIM-7 і підтримка протиповітряної оборони;
- ракети Stinger;
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- протимінні транспортні засоби із захистом від засідок (MRAP);
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- патрульні катери;
- морське навчально-тренувальне обладнання;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- та запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.
Зазначається, що цей пакет - 65 за рахунком, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року. Пакет орієнтовна вартість якого - 250 мільйонів доларів - надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, додали у Пентагоні.
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