США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  113006 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  110607 просмотра
Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности

Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности

  •  84937 просмотра
Германия передаст Украине 12 современных самоходных гаубиц - Писториус

Германия передаст Украине 12 современных самоходных гаубиц - Писториус

  •  63964 просмотра
США и Украина с европейскими компаниями работают над заменой С-300 и ракет Р-27 - Остин

США и Украина с европейскими компаниями работают над заменой С-300 и ракет Р-27 - Остин

  •  56246 просмотра
публикации
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

  •  25656 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  110607 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  113006 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  183439 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  171256 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

  •  22512 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

  •  94474 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  103019 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  120301 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября 2024, 03:03  •  161954 просмотра
Актуальное
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 14:35  •  1166 просмотра

Read in English

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью $250 млн. Он включает ракеты, боеприпасы, бронетехнику, катера и другое оборудование для удовлетворения критических потребностей Украины.

Сегодня Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины. Ориентировочная стоимость пакета военной помощи составляет 250 миллионов долларов США. Он включает ракеты, боеприпасы, бронетехнику, катера и другое оборудование, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В новый пакет военной помощи вошли:

  • Ракеты RIM-7 и поддержка противовоздушной обороны;
  • ракеты «Стингер»;
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • боевые машины пехоты Брэдли;
  • бронетранспортеры M113;
  • противоминные транспортные средства с защитой от засад (MRAP);
  • боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • патрульные катера;
  • морское учебно-тренировочное оборудование;
  • оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
  • и запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Отмечается, что этот пакет - 65 по счету, который администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года. Пакет ориентировочная стоимость которого - 250 миллионов долларов - предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, добавили в Пентагоне.

США та Україна із європейськими компаніями працюють над заміною С-300 і ракет Р-27 - Остін6 сентября 2024, 10:52 • 55997 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаполитикаНовости Мира
Эксклюзив
В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист
  •  16025 просмотра

В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
  •  91210 просмотра

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке
  •  92601 просмотра

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке

Украинка Данилина завоевала серебро Паралимпиады-2024 в беге на 1500 м
  •  9283 просмотра

Украинка Данилина завоевала серебро Паралимпиады-2024 в беге на 1500 м

Эксклюзив
Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт
  •  102456 просмотра

Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт

Эксклюзив
В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов
  •  76291 просмотра

В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете
  •  76570 просмотра

Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке
5 сентября 2024, 13:46  •  105005 просмотра

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке

Эксклюзив
Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города
5 сентября 2024, 10:57  •  106218 просмотра

Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра
5 сентября 2024, 08:59  •  108765 просмотра

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Популярные

США и Украина с европейскими компаниями работают над заменой С-300 и ракет Р-27 - Остин

США и Украина с европейскими компаниями работают над заменой С-300 и ракет Р-27 - Остин

  •  56246 просмотра
Германия передаст Украине 12 современных самоходных гаубиц - Писториус

Германия передаст Украине 12 современных самоходных гаубиц - Писториус

  •  63964 просмотра
Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности

Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности

  •  84937 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  110607 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  113006 просмотра

Публикации

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

  •  25656 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  110607 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  113006 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  183439 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  171256 просмотра

Война

В Харьковской области силы ПВО работают по разведывательному беспилотнику

В Харьковской области силы ПВО работают по разведывательному беспилотнику

  •  27 просмотра
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

  •  1478 просмотра
Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира

Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира

  •  1291 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: произошло 102 боевых столкновения, горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 102 боевых столкновения, горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях

  •  2119 просмотра
Удар рф по Павлограду: количество пострадавших увеличилось до 61

Удар рф по Павлограду: количество пострадавших увеличилось до 61

  •  3159 просмотра

политика

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

  •  1478 просмотра
Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира

Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира

  •  1291 просмотра
Нидерланды предоставят Украине материалы для F-16 на 80 млн евро и ракеты класса "воздух-воздух"

Нидерланды предоставят Украине материалы для F-16 на 80 млн евро и ракеты класса "воздух-воздух"

  •  6604 просмотра
Суд продлил Шуфричу арест до 4 ноября

Суд продлил Шуфричу арест до 4 ноября

  •  4737 просмотра
Наше крепкое сотрудничество приближает реальный мир: Шольц встретился с Зеленским

Наше крепкое сотрудничество приближает реальный мир: Шольц встретился с Зеленским

  •  4956 просмотра

Война

В Харьковской области силы ПВО работают по разведывательному беспилотнику

В Харьковской области силы ПВО работают по разведывательному беспилотнику

  •  27 просмотра
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

  •  1478 просмотра
Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира

Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира

  •  1291 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: произошло 102 боевых столкновения, горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 102 боевых столкновения, горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях

  •  2119 просмотра
Удар рф по Павлограду: количество пострадавших увеличилось до 61

Удар рф по Павлограду: количество пострадавших увеличилось до 61

  •  3159 просмотра

политика

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

  •  1478 просмотра
Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира

Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира

  •  1291 просмотра
Нидерланды предоставят Украине материалы для F-16 на 80 млн евро и ракеты класса "воздух-воздух"

Нидерланды предоставят Украине материалы для F-16 на 80 млн евро и ракеты класса "воздух-воздух"

  •  6604 просмотра
Суд продлил Шуфричу арест до 4 ноября

Суд продлил Шуфричу арест до 4 ноября

  •  4737 просмотра
Наше крепкое сотрудничество приближает реальный мир: Шольц встретился с Зеленским

Наше крепкое сотрудничество приближает реальный мир: Шольц встретился с Зеленским

  •  4956 просмотра

Новости Бизнеса

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

  •  46170 просмотра
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

  •  43463 просмотра
"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

  •  40167 просмотра

Экономика

Пропускная способность транспорта увеличится вдвое: представлен проект реконструкции пункта пропуска "Ягодин"

Пропускная способность транспорта увеличится вдвое: представлен проект реконструкции пункта пропуска "Ягодин"

  •  2493 просмотра
Экспорт зерна в этом сезоне более чем на половину больше прошлогоднего

Экспорт зерна в этом сезоне более чем на половину больше прошлогоднего

  •  3463 просмотра
В Украине собрано уже более 35 миллионов тонн нового урожая - Минагро

В Украине собрано уже более 35 миллионов тонн нового урожая - Минагро

  •  11355 просмотра
Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев

Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев

  •  13590 просмотра
В правительстве заверили, что выплата субсидий будет происходить в полном объеме

В правительстве заверили, что выплата субсидий будет происходить в полном объеме

  •  13368 просмотра

Киев

Мошенническое завладение отелем на воде "Баккара" в Киеве - подозрение получил директор предприятия

Мошенническое завладение отелем на воде "Баккара" в Киеве - подозрение получил директор предприятия

  •  28100 просмотра
В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

  •  28153 просмотра
В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

  •  38883 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  120851 просмотра
В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

  •  38729 просмотра