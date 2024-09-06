США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает
Киев • УНН
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью $250 млн. Он включает ракеты, боеприпасы, бронетехнику, катера и другое оборудование для удовлетворения критических потребностей Украины.
Сегодня Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины. Ориентировочная стоимость пакета военной помощи составляет 250 миллионов долларов США. Он включает ракеты, боеприпасы, бронетехнику, катера и другое оборудование, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
В новый пакет военной помощи вошли:
- Ракеты RIM-7 и поддержка противовоздушной обороны;
- ракеты «Стингер»;
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- боевые машины пехоты Брэдли;
- бронетранспортеры M113;
- противоминные транспортные средства с защитой от засад (MRAP);
- боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- патрульные катера;
- морское учебно-тренировочное оборудование;
- оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- и запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
Отмечается, что этот пакет - 65 по счету, который администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года. Пакет ориентировочная стоимость которого - 250 миллионов долларов - предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, добавили в Пентагоне.
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