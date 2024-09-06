США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов: что он включает

Сегодня Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины. Ориентировочная стоимость пакета военной помощи составляет 250 миллионов долларов США. Он включает ракеты, боеприпасы, бронетехнику, катера и другое оборудование, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В новый пакет военной помощи вошли:

Ракеты RIM-7 и поддержка противовоздушной обороны;

ракеты «Стингер»;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

боевые машины пехоты Брэдли;

бронетранспортеры M113;

противоминные транспортные средства с защитой от засад (MRAP);

боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

патрульные катера;

морское учебно-тренировочное оборудование;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

и запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Отмечается, что этот пакет - 65 по счету, который администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года. Пакет ориентировочная стоимость которого - 250 миллионов долларов - предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, добавили в Пентагоне.

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