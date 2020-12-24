США оголосили про закупку 100 млн додаткових доз вакцини від COVID-19

“Ця нова федеральна закупівля може надати американцям ще більшої впевненості в тому, що у нас буде достатньо запасів для вакцинації кожного американця, який цього захоче, до червня 2021 року”, — йдеться в заяві міністра охорони здоров’я та соціальних служб США Алекса Азара.

Згідно з новою угодою, Pfizer доставить щонайменше 70 мільйонів доз до 30 червня, а решта — не пізніше 31 липня, довівши загальну кількість доз до 200 мільйонів на загальну ціну близько 4 млрд доларів. Закупівельна ціна становить 19,50 доларів за дозу.

“Забезпечення отримання більшої кількості доз від Pfizer та BioNTech для доставки у другому кварталі 2021 року ще більше розширює наш запас доз”, — зазначив міністр охорони здоров’я США.

Наразі дводозова вакцина Pfizer, розроблена разом з німецьким партнером BioNTech, розповсюджується по всій території США. Країна також дозволила вакцину від Moderna Inc.

Наразі в США понад мільйона американців отримали свої перші дози вакцин проти COVID-19.

Нагадаємо, за останніми даними в США зареєстровано майже 18,5 млн випадків коронавірусу, загалом за час пандемії в Америці померли понад 326 тисяч людей. За обома показниками США займає перше місце в світі.