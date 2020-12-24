США объявили о закупке 100 млн дополнительных доз вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Правительство США заплатит Pfizer Inc почти 2 млрд долларов за 100 млн дополнительных доз вакцины от COVID-19, чтобы усилить ее поставки. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"Эта новая федеральная закупка может дать американцам еще большую уверенность в том, что у нас будет достаточно запасов для вакцинации каждого американца, который этого захочет, к июню 2021 года", - говорится в заявлении министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара.
Согласно новому соглашению, Pfizer доставит минимум 70 млн доз до 30 июня, а остальные - не позднее 31 июля, доведя общее количество доз в 200 млн на общую цену около 4 млрд долларов. Закупочная цена составляет 19,50 долларов за дозу.
"Обеспечение получения большего количества доз Pfizer и BioNTech для доставки во втором квартале 2021 года еще больше расширяет наш запас доз", - отметил министр здравоохранения США.
Сейчас двухдозовая вакцина Pfizer, разработанная совместно с немецким партнером BioNTech, распространяется по всей территории США. Страна также разрешила вакцину от Moderna Inc.
В США уже более миллиона американцев получили свои первые дозы вакцин от COVID-19.
Напомним, по последним данным в США зарегистрировано почти 18,5 млн случаев коронавируса, всего за время пандемии в Америке умерли более 326 тысяч человек. По обоим показателям США занимает первое место в мире.