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США оголосили допомогу на 4 млн дол. морській охороні України

США оголосили допомогу на 4 млн дол. морській охороні України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сполучені Штати через Програму з експортного контролю та безпеки кордонів оголосили про допомогу на 4 млн доларів Морській охороні Державної прикордонної служби України в Маріуполі і Бердянську. Про це інформує пресслужба посольства США в Україні, передає УНН.

“Допомога — там, де це потрібно: США через Програму з експортного контролю та безпеки кордонів оголосили про допомогу на 4 млн дол. Морській охороні в Маріуполі і Бердянську”, — повідомили в посольстві.

Дипломати наголосили, що нове обладнання має допомогти Морській охороні цілодобово стримувати й реагувати на агресію в Азовському морі.

Напередодні у ДПСУ презентували проект будівництва військових містечок для підрозділів Морської охорони за стандартами НАТО.

Метою проекту є підтримка розвитку інфраструктури та потенціалу Морської охорони урядом США через Програму з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS), Бюро Держдепартаменту США у справах міжнародної безпеки і нерозповсюдження зброї масового ураження, Державний департамент США.

Практична реалізація проекту передбачає будівництво та облаштування за стандартами НАТО в Бердянську та в Маріуполі місць розташування та несення служби особливих підрозділів Морської охорони – відділів спеціальних дій.

Загальна кошторисна вартість проекту 4 млн доларів США. Кінцева дата реалізації – червень 2021 року.

Нагадаємо, в листопаді минулого року відбулося включення американських патрульних катерів Island — “Старобільськ”, “Слов’янськ” та пошуково-рятувального судна “Олександр Охрименко” до складу Військово-морських сил Збройних сил України.

Як повідомляв УНН, наразі у США готують до передачі Україні ще декілька патрульних катерів класу “Island”.

Довідка: до складу Морської охорони ДПСУ входять Маріупольський загін морської охорони, Навчальний центр Морської охорони в Ізмаїлі, Ізмаїльський загін морської охорони, Одеський загін морської охорони.

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