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США объявили помощь на 4 млн долл. морской охране Украины

США объявили помощь на 4 млн долл. морской охране Украины

Киев  •  УНН

 • 12070 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Соединенные Штаты через Программу по экспортному контролю и безопасности границ объявили о помощи на 4 млн долларов Морской охране Государственной пограничной службы Украины в Мариуполе и Бердянске. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине, передает УНН.

"Помощь - там, где это нужно. США через Программу по экспортному контролю и безопасности границ объявили о помощи на 4 млн долл. Морской охране в Мариуполе и Бердянске", - сообщили в посольстве.

Дипломаты отметили, что новое оборудование должно помочь Морской охране круглосуточно сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море.

Накануне в ГПСУ презентовали проект строительства военных городков для подразделений морской охраны по стандартам НАТО.

Целью проекта является поддержка развития инфраструктуры и потенциала Морской охраны правительством США через Программу по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS), Бюро Госдепартамента США по делам международной безопасности и нераспространения оружия массового поражения, Государственный департамент США.

Практическая реализация проекта предусматривает строительство и обустройство по стандартам НАТО в Бердянске и в Мариуполе мест расположения и несения службы особых подразделений Морской охраны - отделов специальных действий.

Общая сметная стоимость проекта 4 млн долларов США. Конечная дата реализации - июнь 2021 года.

Напомним, в ноябре прошлого года состоялось включение американских патрульных катеров Island - "Старобельск", "Славянск" и поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНН, сейчас в США готовят к передаче Украине еще несколько патрульных катеров класса "Island".

Справка: в состав Морской охраны ГПСУ входят Мариупольский отряд морской охраны, Учебный центр Морской охраны в Измаиле, Измаильский отряд морской охраны, Одесский отряд морской охраны.

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