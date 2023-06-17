США не бачать ознак того, що рф готується застосувати ядерну зброю - Блінкен

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«Ми також прямо і дуже чітко повідомили росіянам, президенту путіну про наслідки», — сказав Блінкен під час заходу у Вашингтоні, повідомляє агентство Bloomberg.

Представники адміністрації Байдена заявили, що Москву попередили на найвищому рівні про наслідки використання ядерної зброї у війні, але зауваження Блінкена є першою прямою згадкою про те, що це повідомлення було передано самому путіну, зазаначає телеканал CNN.

Коментарі Байдена з’явилися після того, як президент росії володимир путін заявив у п’ятницю, що росія «теоретично» може застосувати ядерну зброю, якщо буде загроза її територіальній цілісності чи існуванню, але їй це не потрібно.

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Незважаючи на риторику путіна, посол росії у Великій Британії Андрій Келін заявив CNN у середу, що росія не використовуватиме ядерну зброю у війні проти України.

«росія не збирається використовувати ядерну зброю. Про це не може бути й мови», — сказав Келін у розмові з журналісткою CNN Крістіан Аманпур.

Однак, як сказав CNN високопоставлений чиновник американської адміністрації, дії, вжиті Москвою останніми тижнями, такі як звинувачення в «брудних бомбах», атаки на цивільну інфраструктуру, загрозливі поразки на полі бою та її щорічні військові навчання, посилили стурбованість.

Цей чиновник сказав CNN, що потенційна поразка на фронті частин російської армії в Україні може стати фактором, який може змусити Путіна звернутися до використання ядерної зброї. Тому США уважно стежать за розвитком подій на Херсонщині, звідки, за його словами, російським солдатам нелегко відступати.

Також в інтерв’ю CNN Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що заяву президента путіна про розміщення російської ядерної зброї в білорусі Захід потрібно сприймати «дуже і дуже серйозно».

«Я вважаю, що він нас усіх шантажував: українців, перш за все, а потім європейців, американців і всіх наших партнерів навколо», – сказав Пристайко і додав, що ядерне озброєння Білорусі є порушенням міжнародних домовленостей.

Як повідомляв Голос Америки, лідер білорусі олександр лукашенко заявив, що росія вже завезла на територію білорусі ядерну зброю, яка, за його словами, є «втричі потужніша» за ті бомби, що були скинуті на Хіросіму і Наґасакі у Японії наприкінці Другої світовоої війни.