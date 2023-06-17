США не видят признаков того, что рф готовится применить ядерное оружие - Блинкен

Детали

«Мы также прямо и очень четко сообщили россиянам, президенту путину о последствиях», — сказал Блинкен во время мероприятия в Вашингтоне, сообщает агентство Bloomberg.

Представители администрации Байдена заявили, что Москву предупредили на самом высоком уровне о последствиях использования ядерного оружия в войне, но замечание Блинкена является первым прямым упоминанием о том, что это сообщение было передано самому путину, отмечает телеканал CNN.

Комментарии Байдена появились после того, как президент россии владимир путин заявил в пятницу, что россия «теоретически» может применить ядерное оружие, если будет угроза ее территориальной целостности или существованию, но ей это не нужно.

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Несмотря на риторику путина, посол россии в Великобритании Андрей Келин заявил CNN в среду, что россия не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины.

«россия не собирается использовать ядерное оружие. Об этом не может быть и речи», — сказал Келин в разговоре с журналисткой CNN Кристиан Аманпур.

Однако, как сказал CNN высокопоставленный чиновник американской администрации, действия, предпринятые Москвой в последние недели, такие как обвинения в «грязных бомбах», атаки на гражданскую инфраструктуру, угрожающие поражения на поле боя и ее ежегодные военные учения, усилили обеспокоенность.

Этот чиновник сказал CNN, что потенциальное поражение на фронте частей российской армии в Украине может стать фактором, который может заставить путина обратиться к использованию ядерного оружия. Поэтому США внимательно следят за развитием событий на Херсонщине, откуда, по его словам, российским солдатам нелегко отступать.

Также в интервью CNN посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что заявление президента путина о размещении российского ядерного оружия в беларуси Западу нужно воспринимать «очень и очень серьезно».

«Я считаю, что он нас всех шантажировал: украинцев, прежде всего, а потом европейцев, американцев и всех наших партнеров вокруг», – сказал Пристайко и добавил, что ядерное вооружение беларуси является нарушением международных договоренностей.

Как сообщал Голос Америки, лидер беларуси Александр Лукашенко заявил, что россия уже завезла на территорию беларуси ядерное оружие, которое, по его словам, является «втрое мощнее» тех бомб, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки в Японии в конце Второй мировой войны.