США наклали санкції на чотири енергетичні фірми, які допомагали іранським силам “Кудс”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Сполучені Штати наклали економічні санкції на чотири енергетичні компанії, які звинувачують у допомозі силам “Кудс” Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
За даними Міністерства фінансів США, під санкції потрапили дві компанії з Гонконгу, одна — із Шанхая, ще одна — з Дубая.
У США стверджують, що ці компанії допомагали Національній іранській нафтовій компанії експортувати товари вартістю “сотні мільйонів доларів”.
У ніч на 3 січня в столиці Іраку Багдаді унаслідок американського авіаудару загинув командувач сил “Кудс” генерал Касем Солеймані.
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