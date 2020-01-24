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США наклали санкції на чотири енергетичні фірми, які допомагали іранським силам “Кудс”

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Сполучені Штати наклали економічні санкції на чотири енергетичні компанії, які звинувачують у допомозі силам “Кудс” Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

США наклали санкції на чотири енергетичні фірми, які допомагали іранським силам “Кудс”

За даними Міністерства фінансів США, під санкції потрапили дві компанії з Гонконгу, одна — із Шанхая, ще одна — з Дубая.

У США стверджують, що ці компанії допомагали Національній іранській нафтовій компанії експортувати товари вартістю “сотні мільйонів доларів”.

У ніч на 3 січня в столиці Іраку Багдаді унаслідок американського авіаудару загинув командувач сил “Кудс” генерал Касем Солеймані.

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