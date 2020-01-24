США наложили санкции на четыре энергетические компании, которые помогали иранским силам "Кудс"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Соединенные Штаты наложили экономические санкции на четыре энергетические компании, которые обвиняют в помощи силам "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По данным Министерства финансов США, под санкции попали две компании из Гонконга, один — из Шанхая, еще один — из Дубая.
В США утверждают, что эти компании помогали Национальной иранской нефтяной компании экспортировать товары стоимостью “сотни миллионов долларов”.
В ночь на 3 января в столице Ирака Багдаде в результате американского авиаудара погиб командующий сил “Кудс” генерал Касем Солеймани.
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