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США наложили санкции на четыре энергетические компании, которые помогали иранским силам "Кудс"

Киев • УНН

 • 10721 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Соединенные Штаты наложили экономические санкции на четыре энергетические компании, которые обвиняют в помощи силам "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

США наложили санкции на четыре энергетические компании, которые помогали иранским силам "Кудс"

По данным Министерства финансов США, под санкции попали две компании из Гонконга, один — из Шанхая, еще один — из Дубая.

В США утверждают, что эти компании помогали Национальной иранской нефтяной компании экспортировать товары стоимостью “сотни миллионов долларов”.

В ночь на 3 января в столице Ирака Багдаде в результате американского авиаудара погиб командующий сил “Кудс” генерал Касем Солеймани.

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