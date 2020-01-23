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У КНДР випустили нову серію плакатів із закликами "боротися проти санкцій"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Північна Корея випустила в середу серію з 13 нових пропагандистських плакатів, що показують в типовій для себе моді нові гасла, вперше представлені на пленумі партії лідера Кім Чен Ина, про який повідомлялося ще 1 січня, пише УНН з посиланням на ЦТАК, де була анонсована публікація постерів.

У КНДР випустили нову серію плакатів із закликами "боротися проти санкцій"

Плакати, які, як очікується, будуть розвішені по всій країні в найближчі тижні та слідують знайомим шаблонами і темам, які були випущені відразу ж після новорічних звернень Кім Чен Ина в минулі роки.

Нова партія агітаційних плакатів цього року, як і в попередні роки, ще не випустила жодного, в якому б згадувалися відносини з США, навіть незважаючи на те, що Кім виклав у своїй пленумній промові національну політику самостійного економічного розвитку і відмову від переговорів з США до тих пір, поки не будуть запропоновані нові великі поступки.

Явно виражені антиамериканські плакати, такі як загрозливі ракетні удари по американському континенту, востаннє виходили в 2017 році, але були зняті з громадських місць в середині 2018 року в переддень червневого саміту в Сінгапурі за участю президента США Дональда Трампа.

Однак антиамериканська спрямованність, проте, продовжує здійснюватися приховано, в той час як деякі більш тонкі антиамериканські теми з’явилися на плакатах про міжкорейських відносинах, випущених в січні минулого року.

Тема об’єднання Корей також ще не знайшла відображення в нових плакатах цього року після значного погіршення міжкорейських відносин в 2019 році.

“Нещодавно агітаційні плакати були випущені видавництвом Робочої партії Кореї (РПК), художньою студією Мансуде, пхеньянських університетом образотворчих мистецтв і Центральної художньою студією, щоб надихнути народ на енергійне виконання завдань, поставлених 5-му пленарному засіданні 7-го ЦК Робочої партії Кореї (РПК)”, — йдеться в доповіді, опублікованій в середу в партійній газеті “Родонг Сінмун”.

Додамо, що раніше у Північній Кореї пройшла урочиста церемонія завершення будівництва нового міста Самчжійон, побудованого в однойменному повіті.

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