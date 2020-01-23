В КНДР выпустили новую серию плакатов с призывами "бороться против санкций"

КИЕВ. 23 января. УНН. Северная Корея выпустила в среду серию из 13 новых пропагандистских плакатов, показывают в типичной для себя моде новые лозунги, впервые представленные на пленуме партии лидера Ким Чен Ына, о котором сообщалось еще 1 января, пишет УНН со ссылкой на ЦТАК, где была анонсирована публикация постеров.