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В КНДР выпустили новую серию плакатов с призывами "бороться против санкций"

Киев • УНН

 • 33381 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Северная Корея выпустила в среду серию из 13 новых пропагандистских плакатов, показывают в типичной для себя моде новые лозунги, впервые представленные на пленуме партии лидера Ким Чен Ына, о котором сообщалось еще 1 января, пишет УНН со ссылкой на ЦТАК, где была анонсирована публикация постеров.

В КНДР выпустили новую серию плакатов с призывами "бороться против санкций"

Плакаты, которые, как ожидается, будут развешаны по всей стране в ближайшие недели и следуют знакомым шаблонами и темам, которые были выпущены сразу же после новогодних обращений Ким Чен Ына в прошлые годы.

Новая партия агитационных плакатов этого года, как и в предыдущие годы, еще не выпустила ни одного, в котором бы упоминались отношения с США, даже несмотря на то, что Ким изложил в своей пленумный речи национальную политику самостоятельного экономического развития и отказ от переговоров с США в тех пор, пока не будут предложены новые большие уступки.

Явно выраженные антиамериканские плакаты, такие как угрожающие ракетные удары по американскому континенту, в последний раз выходили в 2017 году, но были сняты с общественных мест в середине 2018 года в канун июньского саммита в Сингапуре с участием президента США Дональда Трампа.

Однако антиамериканское образование, тем не менее, продолжает осуществляться за кулисами, в то время как некоторые более тонкие антиамериканские темы появились на плакатах о межкорейских отношениях, выпущенных в январе прошлого года.

Тема объединения также еще не нашла отражения в новых плакатах этого года после значительного ухудшения межкорейских отношений в 2019 году.

“Недавно агитационные плакаты были выпущены издательством Рабочей партии Кореи (РПК), художественной студией Мансуде, Пхеньянским университетом изобразительных искусств и Центральной художественной студией, чтобы вдохновить народ на энергичное выполнение задач, поставленных 5-м Пленарным заседанием 7-го ЦК Рабочей партии Кореи (РПК)”, — говорится в докладе, опубликованном в среду в партийной газете “Родонг Синмун”.

Добавим, что ранее в Северной Корее прошла торжественная церемония завершения строительства нового города Самчжийон, построенного в одноименном уезде.

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