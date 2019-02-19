США надасть Україні обладнання для виявлення ядерної контрабанди

Допомога Україні надаватиметься в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Виявлення та припинення ядерної контрабанди"

Під час зустрічі американські та українські урядовці обговорили питання видів обладнання і найкращих умов його експлуатації та загальний стан реалізації спільного проекту.

Зазначається, що на пунктах пропуску "Кучурган" та "Паланка-Маяки-Удобне" між Україною та Молдовою вже запроваджено здійснення спільного прикордонного та митного контролю.

Даний проект реалізується з метою сприяння комфортному пересуванню через кордон громадян та підвищення безпекової складової.

Раніше УНН повідомляв, що до пункту пропуску “Кучурган” на вихід з України прибула громадянка РФ з Москви, яка намагалась в обхід кабін паспортного контролю незаконно потрапити до Молдови.