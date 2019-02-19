США надасть Україні обладнання для виявлення ядерної контрабанди
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. США планує надати Україні обладнання для припинення ядерної контрабанди на центральній ділянці кордону з Молдовою. Про це говорили на зустрічі між Південним управлінням Держприкордонслужби та делегації Міненергетики США, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Допомога Україні надаватиметься в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Виявлення та припинення ядерної контрабанди"
Під час зустрічі американські та українські урядовці обговорили питання видів обладнання і найкращих умов його експлуатації та загальний стан реалізації спільного проекту.
Зазначається, що на пунктах пропуску "Кучурган" та "Паланка-Маяки-Удобне" між Україною та Молдовою вже запроваджено здійснення спільного прикордонного та митного контролю.
Даний проект реалізується з метою сприяння комфортному пересуванню через кордон громадян та підвищення безпекової складової.
Раніше УНН повідомляв, що до пункту пропуску “Кучурган” на вихід з України прибула громадянка РФ з Москви, яка намагалась в обхід кабін паспортного контролю незаконно потрапити до Молдови.