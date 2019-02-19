США предоставит Украине оборудование для обнаружения ядерной контрабанды
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. США планирует предоставить Украине оборудование для прекращения ядерной контрабанды на центральном участке границы с Молдовой. Об этом говорили на встрече между Южным управлением Госпогранслужбы и делегации Минэнергетики США, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Помощь Украине будет предоставляться в рамках проекта международной технической помощи "Выявление и пресечение ядерной контрабанды".
Во время встречи американские и украинские чиновники обсудили вопросы видов оборудования и лучших условий его эксплуатации и общее состояние реализации совместного проекта.
Отмечается, что на пунктах пропуска "Кучурган" и "Паланка-Маяки-Удобное" между Украиной и Молдовой уже введено осуществления совместного пограничного и таможенного контроля.
Данный проект реализуется с целью содействия комфортному передвижению через границу граждан и повышению безопасности.
Ранее УНН сообщал, что в пункт пропуска "Кучурган" на выход из Украины прибыла гражданка РФ из Москвы, которая пыталась в обход кабин паспортного контроля незаконно попасть в Молдову.