США предоставит Украине оборудование для обнаружения ядерной контрабанды

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 52536 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 70217 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127596 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128380 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128707 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124580 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159190 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117786 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141391 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145257 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
США предоставит Украине оборудование для обнаружения ядерной контрабанды

США предоставит Украине оборудование для обнаружения ядерной контрабанды

Киев  •  УНН

 • 10898 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. США планирует предоставить Украине оборудование для прекращения ядерной контрабанды на центральном участке границы с Молдовой. Об этом говорили на встрече между Южным управлением Госпогранслужбы и делегации Минэнергетики США, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Помощь Украине будет предоставляться в рамках проекта международной технической помощи "Выявление и пресечение ядерной контрабанды".

Во время встречи американские и украинские чиновники обсудили вопросы видов оборудования и лучших условий его эксплуатации и общее состояние реализации совместного проекта.

Отмечается, что на пунктах пропуска "Кучурган" и "Паланка-Маяки-Удобное" между Украиной и Молдовой уже введено осуществления совместного пограничного и таможенного контроля.

Данный проект реализуется с целью содействия комфортному передвижению через границу граждан и повышению безопасности.

Ранее УНН сообщал, что в пункт пропуска "Кучурган" на выход из Украины прибыла гражданка РФ из Москвы, которая пыталась в обход кабин паспортного контроля незаконно попасть в Молдову.

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