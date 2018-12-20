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США мають намір протистояти підривній діяльності Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сполучені Штати мають намір разом з союзниками протистояти “російській підривній діяльності та дестабілізації”. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, опублікованому в середу, 19 грудня. У документі згадується можливість “колективних дій” Вашингтона і його партнерів “у відповідь на безвідповідальні і зловмисні вчинки, підтримувані Росією і її спецслужбами”. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

США мають намір протистояти підривній діяльності Росії

Російські спецслужби за допомогою кібероперацій “продовжують намагатися підірвати демократичні вибори і делегітимізувати міжнародні організації”, — відзначається у заяві Держдепартаменту.

“Ясно, що агенти російської розвідки використовували бойову нервово-паралітичну речовину при спробі вбивства на території нашого найближчого союзника”, — йдеться в заяві. Тим самим Москва порушила свої “зобов’язання за Конвенцією про заборону хімічної зброї”, підкреслюють у Вашингтоні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посол США в ФРН закликав Берлін припинити підтримку “Північного потоку-2”

Як повідомляв УНН, вчора, 19 грудня, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки внесло до санкційного списку 18 фізичних і 4 юридичні особи.

Раніше, під час онлайн брифінгу у Брюсселі спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що багатонаціональна присутність в Чорному морі чи портах України підвищить видимість дій Росії в регіоні.

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