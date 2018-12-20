США мають намір протистояти підривній діяльності Росії

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сполучені Штати мають намір разом з союзниками протистояти “російській підривній діяльності та дестабілізації”. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, опублікованому в середу, 19 грудня. У документі згадується можливість “колективних дій” Вашингтона і його партнерів “у відповідь на безвідповідальні і зловмисні вчинки, підтримувані Росією і її спецслужбами”. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.