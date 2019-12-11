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США, Канада і Мексика домовилися про поправки до нової торговельної угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Нову торговельну угоду між США, Канадою і Мексикою під назвою USMCA наблизилося до вступу в силу. Представники трьох країн у вівторок, 10 грудня, підписали в Мехіко угоду про внесення поправок в документ. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Оновлена версія включає більш жорсткі вимоги до дотримання прав робітників, а також до захисту навколишнього середовища, заявила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Мексика в червні першої з трьох країн ратифікувала угоду. Договір додасть впевненість інвесторам і стимулює появу нових робочих місць в країні, підкреслила тоді мексиканський міністр економіки Грасьєла Маркес Колін. Парламент Канади і Конгрес США можуть ратифікувати USMCA незабаром.

Цей договір охоплює регіон з населенням в 500 мільйонів чоловік і сукупним ВВП в 23 трильйонів доларів (в перерахунку - 20,8 трлн євро) на рік. Він замінить Північноамериканська угода про вільну торгівлю (NAFTA), що діє з 1994 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає NAFTA невигідним для Сполучених Штатів. Перегляд цієї угоди або відмову від нього були одним з передвиборних обіцянок Трампа.

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