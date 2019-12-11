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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 100752 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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США, Канада и Мексика договорились о поправках к новому торговому соглашению

Киев  •  УНН

 • 10080 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Новое торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой под названием USMCA приблизилось к вступлению в силу. Представители трех стран во вторник, 10 декабря, подписали в Мехико соглашение о внесении поправок в документ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Обновленная версия включает более жесткие требования к соблюдению прав рабочих, а также к защите окружающей среды, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Мексика в июне первой из трех стран ратифицировала соглашение. Договор придаст уверенность инвесторам и стимулирует появление новых рабочих мест в стране, подчеркнула тогда мексиканский министр экономики Грасьела Маркес Колин. Парламент Канады и Конгресс США могут ратифицировать USMCA в скором времени.

Этот договор охватывает регион с населением в 500 миллионов человек и совокупным ВВП в 23 триллиона долларов (в пересчете - 20,8 трлн евро) в год. Он заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), действующее с 1994 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает NAFTA невыгодным для Соединенных Штатов. Пересмотр этого соглашения или отказ от него являлись одним из предвыборных обещаний Трампа.

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