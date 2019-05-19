Нову угоду NAFTA можуть ратифікувати до кінця липня

За даними видання, Сполучені Штати ратифікують угоду до кінця липня, а Канада це зробить "в самий найближчий час". Інших подробиць дипломат телеканалу не повідомив.

Нагадаємо, у п'ятницю Оттава і Вашингтон досягли домовленості про скасування американських мит на поставки сталі та алюмінію з Канади і відповідних канадських тарифів на деякі американські товари. Після цього прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна може ратифікувати новий договір NAFTA "в найближчі тижні".

У вересні 2018 року Канада, США і Мексика досягли угоди про новому торговому договорі, який називається Угода Сполучених Штатів, Мексики і Канади (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA). Документ після ратифікації повинен буде замінити Угоду про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). Раніше Оттава заявила, що ратифікації документа можуть перешкодити американські тарифи на канадські метали.

У березні 2018 року США почали вводити мита на імпорт сталі та алюмінію, надавши ряду країн, в тому числі і Канаді, відстрочку. З 1 червня обмежувальні заходи вступили в дію у відношенні Канади, Мексики і Євросоюзу. Адміністрація Дональда Трампа тоді обгрунтувала рішення про введення мит на канадські метали необхідністю забезпечення національної безпеки. У відповідь Оттава ввела додаткові мита на американські товари і назвала такі дії Вашингтона незаконними.