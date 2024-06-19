США і союзники продовжують працювати над потребами ВПС України в межах "авіаційної коаліції" - речник Пентагону
Київ • УНН
Пентагон продовжує співпрацювати з країнами "авіаційної коаліції" для виявлення і задоволення потреб України, включаючи підготовку українських пілотів для винищувачів F-16 в США і Європі.
Пентагон продовжує взаємодію з країнами "авіаційної коаліції", щоб забезпечити потреби України. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє УНН.
Деталі
Під час брифінгу у речника запитали, скільки українських пілотів можуть бути готові до пілотування на F-16 станом на початок літа. Він відповів, що чисельність та інші деталі мають озвучувати українські офіційні органи. Водночас, за його словами, США продовжує спільну роботу з країнами "авіаційної коаліції".
Ми зосереджені на роботі з коаліцією військово-повітряних сил над визначенням українських потреб, а потім на їх виконанні
Речник нагадав, що наразі навчання пілотів проводяться не тільки в американському штаті Арізона, але і в Данії, але кількість європейських баз для навчання може збільшитися.
Існує можливість проведення додаткових тренувань в інших місцях, які готуються в Європі, тому що, знову ж таки, це буде довгострокова пропозиція з точки зору підтримки їх через коаліцію ВПС
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За словами Джейка Саллівана, винищувачі F-16 планується розмістити в Україні. При цьому допомога Україні набути цієї спроможності закріплено у межах двосторонньої безпекової угоди між США та Україною.
Салліван про дозвіл США застосовувати їхню зброю на території рф: це не про географію, а про здоровий глузд19.06.24, 18:00 • 15668 переглядiв