Пентагон продолжает взаимодействие со странами "авиационной коалиции", чтобы обеспечить потребности Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает УНН.

Детали

Во время брифинга у представителя спросили, сколько украинских пилотов могут быть готовы к пилотированию на F16 по состоянию на начало лета. Он ответил, что численность и другие детали должны озвучивать украинские официальные органы. В то же время, по его словам, США продолжает совместную работу со странами "авиационной коалиции".

Мы сосредоточены на работе с коалицией военно-воздушных сил над определением украинских потребностей, а затем на ее выполнении - сказал он.

Представитель напомнил, что сейчас обучение пилотов проводится в американском штате Аризона и в Дании, но количество европейских баз для обучения может увеличиться.

Существует возможность проведения дополнительных тренировок в других местах, которые готовятся в Европе, потому что, опять же, это будет долгосрочное предложение с точки зрения поддержки их через коалицию ВВС - добавил он.

Напомним

По словам Джейка Салливана, истребители F-16 планируется разместить в Украине. При этом помощь Украине приобрести эту способность закреплена в рамках двустороннего соглашения о безопасности между США и Украиной.

Салливан о разрешении США применять их оружие на территории рф: это не о географии, а о здравом смысле