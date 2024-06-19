Киев • УНН
Пентагон продолжает сотрудничать со странами "авиационной коалиции" для выявления и удовлетворения потребностей Украины, включая подготовку украинских пилотов для истребителей F-16 в США и Европе.
Пентагон продолжает взаимодействие со странами "авиационной коалиции", чтобы обеспечить потребности Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает УНН.
Детали
Во время брифинга у представителя спросили, сколько украинских пилотов могут быть готовы к пилотированию на F16 по состоянию на начало лета. Он ответил, что численность и другие детали должны озвучивать украинские официальные органы. В то же время, по его словам, США продолжает совместную работу со странами "авиационной коалиции".
Мы сосредоточены на работе с коалицией военно-воздушных сил над определением украинских потребностей, а затем на ее выполнении
Представитель напомнил, что сейчас обучение пилотов проводится в американском штате Аризона и в Дании, но количество европейских баз для обучения может увеличиться.
Существует возможность проведения дополнительных тренировок в других местах, которые готовятся в Европе, потому что, опять же, это будет долгосрочное предложение с точки зрения поддержки их через коалицию ВВС
Напомним
По словам Джейка Салливана, истребители F-16 планируется разместить в Украине. При этом помощь Украине приобрести эту способность закреплена в рамках двустороннего соглашения о безопасности между США и Украиной.
Салливан о разрешении США применять их оружие на территории рф: это не о географии, а о здравом смысле19 июня 2024, 15:00 • 9649 просмотров