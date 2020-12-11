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США допоможуть Україні з вакцинацією від COVID-19 - посольство

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. В українському посольстві в США обговорили питанняя надати Україні технічну допомогу для вакцинації від COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр українського посольства у США.

“Сторони обговорили питання щодо надання Україні технічної допомоги для проведення вакцинації населення проти COVID-19 та створення в Україні відповідної для цього інфраструктури. Представники Агентства запевнили, що Україна знаходиться серед пріоритетів USAID”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони домовились про подальшу координацію зусиль спрямовану на надання гуманітарної та екстреної медичної допомоги Україні у зв‘язку з COVID-19.

Раніше стало відомо, що Україна подала до COVAX заявку на вакцину від коронавірусу. У Центрі громадського здоров’я роз’яснили деталі цього процесу.

Нагадаємо, 5 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи COVAX. Очікується отримання вакцини наприкінці першого кварталу 2021 року.

Напередодні Степанов закликав США розглянути Україну кандидатом на вакцину від COVID-19 “режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях”.

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