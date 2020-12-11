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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71529 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 94594 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115016 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150150 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198518 просмотра

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США помогут Украине с вакцинацией от COVID-19 - посольство

США помогут Украине с вакцинацией от COVID-19 - посольство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. В украинском посольстве в США обсудили вопрос предоставления Украине технической помощи для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр украинского посольства в США.

“Стороны обсудили вопросы предоставления Украине технической помощи для проведения вакцинации населения против COVID-19 и создание в Украине подходящей для этого инфраструктуры. Представители Агентства заверили, что Украина находится среди приоритетов USAID”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились о дальнейшей координации усилий направленную на оказание гуманитарной и экстренной медицинской помощи Украине в связи с COVID-19.

Ранее стало известно, что Украина подала в COVAX заявку на вакцину от коронавируса. В Центре общественного здоровья разъяснили детали этого процесса.

Напомним, 5 декабря министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцин от коронавируса от инициативы COVAX. Ожидается получение вакцины в конце первого квартала 2021 года.

Накануне Степанов призвал США рассмотреть Украине кандидатом на вакцину от COVID-19 “режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях”.

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