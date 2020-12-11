США помогут Украине с вакцинацией от COVID-19 - посольство

“Стороны обсудили вопросы предоставления Украине технической помощи для проведения вакцинации населения против COVID-19 и создание в Украине подходящей для этого инфраструктуры. Представители Агентства заверили, что Украина находится среди приоритетов USAID”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны договорились о дальнейшей координации усилий направленную на оказание гуманитарной и экстренной медицинской помощи Украине в связи с COVID-19.
Ранее стало известно, что Украина подала в COVAX заявку на вакцину от коронавируса. В Центре общественного здоровья разъяснили детали этого процесса.
Напомним, 5 декабря министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцин от коронавируса от инициативы COVAX. Ожидается получение вакцины в конце первого квартала 2021 года.
Накануне Степанов призвал США рассмотреть Украине кандидатом на вакцину от COVID-19 “режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях”.