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США: чоловік був застрелений поліцією після збройного конфлікту через маску

США: чоловік був застрелений поліцією після збройного конфлікту через маску

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. У штаті Мічиган, що в США, поліцейський застрелив чоловіка, який перед цим поранив ножем іншу людину через зауваження щодо відсутності маски. Про це пише УНН із посиланням на Association Press.

Представник поліції розповів, що заступник шерифа помітив зловмисника у житловому районі та вистрілив, коли той спробував напасти на нього з ножем. Від смертельного поранення 43-річний Шон Руїс помер у лікарні.

Представник поліції додав, що за пів години до того, застрелений вдарив ножем 77-річного чоловіка у магазині, коли той попросив його вдягнути маску. Потерпілий перебуває у лікарні у стабільному стані.

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Як пише видання, це не перший конфлікт через маски у Сполучених Штатах. Так весною у місті Флінт охоронець магазину отримав смертельне поранення після того, як відмовився пускати до закладу клієнта без маски.

У США станом на 14 липня підтвердили понад 3,3 мільйона випадків COVID-19 — це найвищий показник у світі. Померли понад 136 тисяч людей, одужали — понад 1 млн. Зокрема, головний інфекціоніст США вважає, що кінець пандемії далеко.

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