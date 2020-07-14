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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 98143 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108254 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113106 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 143875 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114225 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137349 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103331 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102737 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102248 просмотра

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Актуальное
США: мужчина был застрелен полицией после вооруженного конфликта из-за маски

США: мужчина был застрелен полицией после вооруженного конфликта из-за маски

Киев  •  УНН

 • 13711 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. В штате Мичиган, что в США, полицейский застрелил мужчину, который перед этим ранил ножом другого человека из-за замечания об отсутствии маски. Об этом пишет УНН со ссылкой на Association Press.

Представитель полиции рассказал, что заместитель шерифа заметил злоумышленника в жилом районе и выстрелил, когда тот попытался напасть на него с ножом. От смертельного ранения 43-летний Шон Руис скончался в больнице.

Представитель полиции добавил, что за полчаса до того, ныне застреленный мужчина ударил ножом 77-летнего мужчину в магазине, когда тот попросил его надеть маску. Пострадавший находится в больнице в стабильном состоянии.

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Как пишет издание, это не первый конфликт из-за маски в Соединенных Штатах. Так весной в городе Флинт охранник магазина получил смертельное ранение после того, как отказался пускать в заведение клиента без маски.

В США по состоянию на 14 июля подтвердили более 3,3 миллиона случаев COVID-19 — это самый высокий показатель в мире. Умерли более 136 тыс. человек, выздоровели — более 1 млн. В частности, главный инфекционист США считает, что конец пандемии далеко.

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