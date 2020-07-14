США: мужчина был застрелен полицией после вооруженного конфликта из-за маски
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В штате Мичиган, что в США, полицейский застрелил мужчину, который перед этим ранил ножом другого человека из-за замечания об отсутствии маски. Об этом пишет УНН со ссылкой на Association Press.
Представитель полиции рассказал, что заместитель шерифа заметил злоумышленника в жилом районе и выстрелил, когда тот попытался напасть на него с ножом. От смертельного ранения 43-летний Шон Руис скончался в больнице.
Представитель полиции добавил, что за полчаса до того, ныне застреленный мужчина ударил ножом 77-летнего мужчину в магазине, когда тот попросил его надеть маску. Пострадавший находится в больнице в стабильном состоянии.
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Как пишет издание, это не первый конфликт из-за маски в Соединенных Штатах. Так весной в городе Флинт охранник магазина получил смертельное ранение после того, как отказался пускать в заведение клиента без маски.
В США по состоянию на 14 июля подтвердили более 3,3 миллиона случаев COVID-19 — это самый высокий показатель в мире. Умерли более 136 тыс. человек, выздоровели — более 1 млн. В частности, главный инфекционист США считает, что конец пандемии далеко.