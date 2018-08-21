США допомагатимуть Україні у протидії втручання у вибори - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сполучені Штати Америки будуть допомагати Україні у протидії втручання в президентські та парламентські вибори. Про це на брифінгу повідомив посол України в США Валерій Чалий, передає кореспондент УНН.
“Я бачу — Сполучені Штати не будуть підтримувати когось конкретного на виборах. Сполучені Штати будуть допомагати нам протидіяти загрозі втручання у вибори, а загроза дуже серйозна, при чому це не тільки кібератаки, може бути і пряме втручання”, — повідомив Чалий.
Посол додав, що США, скоріше за все, підтримають тих кандидатів, які збережуть євроатлантичний курс, проте персональної підтримки не буде.
“Сьогодні серед того списку кандидатів, які просто заявляють, я бачу тих, хто збереже цей курс, і скоріше всього американці солідаризуються з тими, хто збереже євроатлантичний курс. Є багато політиків, які заявляють про корекцію зовнішньополітичного курсу. Я думаю, такі люди не будуть користуватись підтримкою США. Персонально підтримки ніякої не буде, бо це втручання у внутрішній процес”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко доручив РНБО провести засідання щодо протидії втручанню у вибори.