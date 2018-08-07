Порошенко доручив РНБО провести засідання щодо протидії втручанню у вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив Раді національної безпеки та оборони провести спеціальне засідання щодо протидії втручанню у вибори, адже немає жодних сумнівів про підготовку Кремлем масштабних втручань у виборчі процеси. Про це Глава держави заявив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У наступному році нас, Україну, і багатьох наших партнерів очікують важливі вибори, які визначатимуть темпи і якість нашого розвитку і взаємодії на середньострокову перспективу. І в Києві, і в Брюсселі, і в Вашингтоні, та й в абсолютній більшості західних столиць немає жодних сумнівів про підготовку Кремлем масштабних втручань у виборчі процеси, щоб зламати небезпечну для агресора європейську єдність та солідарність з Україною, внести розкол у трансатлантичний альянс та підтримати популістичні, націоналістичні та євроскептичніполітичні сили", - зазначив Президент.
Він також повідомив про домовленість з лідерами ЄС та США тісно координувати наші зусилля та взаємодіяти на всіх рівнях.
"Доручаю Раді національної безпеки і оборони України передбачити окреме засідання щодо протидії втручання у вибори. Маємо бути готові спільним з нашими міжнародними партнерами фронтом протидіяти гібридним викликам вільному демократичному волевиявленню наших громадян", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, голова МЗС Павло Клімкін попередив про "тотальне" втручання Росії, зокрема, в українські вибори.