Порошенко поручил СНБО провести заседание по противодействию вмешательству в выборы

"В следующем году нас, Украину, и многих наших партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептичниполитичн силы", - отметил Президент.

Он также сообщил о договоренности с лидерами ЕС и США тесно координировать наши усилия и взаимодействовать на всех уровнях.

"Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы. Мы должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан", - заявил Порошенко.

Напомним, глава МИД Павел Климкин предупредил о "тотальном" вмешательство России, в частности, в украинские выборы.