США будут помогать Украине в противодействии вмешательству в выборы - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки будут помогать Украине в противодействии вмешательству в президентские и парламентские выборы. Об этом на брифинге сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент УНН.
“Я вижу — США не будут поддерживать кого-то конкретного на выборах. Соединенные Штаты будут помогать нам противодействовать угрозе вмешательства в выборы, а угроза очень серьезная, причем это не только кибератаки, может быть и прямое вмешательство”, — сообщил Чалый.
Посол добавил, что США, скорее всего, поддержат тех кандидатов, которые сохранят евроатлантический курс, однако персональной поддержки не будет.
“Сегодня среди этого списка кандидатов, которые просто заявляют, я вижу тех, кто сохранит этот курс, и, скорее всего, американцы солидаризируются с теми, кто сохранит евроатлантический курс. Есть много политиков, которые заявляют о коррекции внешнеполитического курса. Я думаю, такие люди не будут пользоваться поддержкой США. Персонально поддержки никакой не будет, потому что это вмешательство во внутренний процесс”, — отметил он.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поручил СНБО провести заседание по противодействию вмешательству в выборы.