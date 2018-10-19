Спрощено умови отримання субсидій для українців

Зокрема, за словами, міністра розроблено сім основних змін, які мають на меті спростити доступ громадянам до отримання субсидій.

Перше — субсидію на загальних умовах зможуть отримувати ті громадяни, у яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця.

“У разі якщо, член домогосподарства не має доходів, бо перебуває у складних життєвих умовах через обставини, або у складі домогосподарства є працездатні алко- або наркозалежні онкохворі, субсидію може призначити Комісія з питань призначення житлових субсидій на місцях”, — розповів Рева.

Крім того, спрощена процедура надання субсидій людям, які мають реальну опалювальну площу меншу, ніж загальна.

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“Це стосується норми, що житлові квартири понад 120 квадратних метрів, житлові будинки індивідуальні понад 200 квадратних метрів і громадяни, які у них проживають не мають права на субсидії, крім багатодітних сімей тощо. Ми доопрацювали цю норму, тому що газ надається не на загальну площу для опалення таких будинків і квартир, а тепло надається на опалювальну площу. Опалювальна площа суттєво відрізняється с точки зору нормативного”, — підкреслив Рева.

Також, за його словами, доступ до житлових субсидій з понаднормовою площею житла, отримали ті, хто отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, ті, хто отримують державну соціальну допомогу за інвалідністю та дітям з інвалідністю, а також ті, хто отримують пенсію за вислугою років.

Крім того, без обов’язкової сплати єдиного соціального внеску субсидії можуть отримати безробітні у сільській місцевості, у райцентрі та СМТ.

“Уряд пом’якшив умови для безробітних у сільській місцевості”, — додав Рева.

“Що стосується громадян за кордоном — у нас з 21 країною підписані договори про уникнення подвійного страхування. Ми врахували це у положенні про субсидії і якщо людина працює у Литві, Польщі, там де є у нас договори про уникнення сплати подвійного страхування, якщо він там офіційно працює, він може передати документи, які підтверджують, що він платить там страхові внески, ми йому теж будемо платити тут субсидію”, — додав Рева.

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Також, при розрахунку житлової субсидії не враховуватимуть сплачені аліменти та спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби. Також, з 1 жовтня розмір обов’язкової плати буде відповідати рівневі спожитих послуг. Відповідно, якщо обов’язкова плата мала б бути 200 гривень, а спожили тільки на 120 гривень, то платитимуть саме 120 гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м.