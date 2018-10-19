Упрощены условия получения субсидий для украинцев

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КИЕВ. 19 октября. УНН. В Минсоцполитики разработали семь основных изменений, которые имеют целью упростить доступ гражданам к получению субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Об этом во время заседания правительства заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.

В частности, по словам, министра разработано семь основных изменений, которые имеют целью упростить доступ гражданам к получению субсидий.

Первое - субсидию на общих условиях смогут получать те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.

"В случае если член домохозяйства не имеет доходов, потому что находится в сложных жизненных условиях в силу обстоятельств, или в составе домохозяйства есть трудоспособные алко- или наркозависимые онкобольные, субсидию может назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий на местах", - рассказал Рева.

Кроме того, упрощена процедура предоставления субсидий людям, которые имеют реальную отапливаемую площадь меньшую, чем общая.

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"Это касается нормы, что жилые квартиры более 120 квадратных метров, жилые дома индивидуальные более 200 квадратных метров и граждане, которые в них проживают не имеют права на субсидии, кроме многодетных семей и тому подобное. Мы доработали эту норму, потому что газ поставляется на общую площадь для отопления таких домов и квартир, а тепло предоставляется на отапливаемую площадь. Отапливаемая площадь существенно отличается с точки зрения нормативной", - подчеркнул Рева.

Также, по его словам, доступ к жилищным субсидиям со сверхурочной площадью жилья, получили те, кто получают пенсию в связи с потерей кормильца, те, кто получают государственную социальную помощь по инвалидности и детям с инвалидностью, а также те, кто получают пенсию по выслуге лет.

Кроме того, без обязательной уплаты единого социального взноса субсидии могут получить безработные в сельской местности, в райцентре и ПГТ.

"Правительство смягчило условия для безработных в сельской местности", - добавил Рева.

"Что касается граждан за рубежом - у нас с 21 страной подписаны договоры об избежании двойного страхования. Мы учли это в положении о субсидиях и если человек работает в Литве, Польше, там где у нас договоры об избежании уплаты двойного страхования, если он там официально работает, он может передать документы, подтверждающие, что он платит там страховые взносы, мы ему тоже будем платить здесь субсидию", - добавил Рева.

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Также, при расчете жилищной субсидии не будут учитивать уплаченные алименты и специальную бюджетную дотацию за выращивание молодняка крупного рогатого скота. Также, с 1 октября размер обязательной платы будет соответствовать уровню потребленных услуг. Соответственно, если обязательная плата должна быть 200 гривен, а потребили только на 120 гривен, то платить именно 120 гривен.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб.м.

Украинские Национальные Новости

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