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Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки наші воїни успішно зупинили - Генштаб

Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки наші воїни успішно зупинили - Генштаб

Київ • УНН

 • 87544 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. На Бахмутському напрямку спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки наші воїни успішно зупинили, як і намагання оволодіти селами Спірне та Вершина. Окупанти отримали жорсткий опір, зазнали значних втрат та безславно відійшли. Про це інформує Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших позицій, зокрема, в районах населених пунктів Новолуганське, Покровське, Весела Долина, Берестове, Веселе, Майорськ, Вершина. Завдав авіаударів неподалік Семигіря, Берестового та території Вуглегірської ТЕС. Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки наші воїни успішно зупинили, як і намагання оволодіти селами Спірне та Вершина. Окупанти отримали жорсткий опір, зазнали значних втрат та безславно відійшли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті райони та не допустити просування наших військ у бік державного кордону. Здійснив обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку оперативно-тактичним БПлА “Орлан-10” неподалік Приморського.

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