Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки наші воїни успішно зупинили - Генштаб

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"На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших позицій, зокрема, в районах населених пунктів Новолуганське, Покровське, Весела Долина, Берестове, Веселе, Майорськ, Вершина. Завдав авіаударів неподалік Семигіря, Берестового та території Вуглегірської ТЕС. Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки наші воїни успішно зупинили, як і намагання оволодіти селами Спірне та Вершина. Окупанти отримали жорсткий опір, зазнали значних втрат та безславно відійшли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті райони та не допустити просування наших військ у бік державного кордону. Здійснив обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку оперативно-тактичним БПлА “Орлан-10” неподалік Приморського.