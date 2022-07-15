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Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки наши воины успешно остановили - Генштаб

Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки наши воины успешно остановили - Генштаб

Киев • УНН

 • 87541 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. На Бахмутском направлении попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки наши воины успешно остановили, как и попытки овладеть селами Спорное и Вершина. Оккупанты получили жесткое сопротивление, понесли значительные потери и бесславно отошли. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"На Бахмутском направлении совершал обстрелы наших позиций, в частности, в районах населенных пунктов Новолуганское, Покровское, Веселая Долина, Берестово, Веселое, Майорск, Вершина. Нанес авиаударов неподалеку от Семигиря, Берестового и территории Углегорской ТЭС. Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки наши воины успешно остановили, как и попытки овладеть селами Спорное и Вершина. Оккупанты получили жесткое сопротивление, понесли значительные потери и бесславно отошли", - говорится в сообщении.

Напомним 

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые районы и не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие. Вел воздушную разведку оперативно-тактическим БПлА “Орлан-10” неподалеку от Приморского.

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