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Генштаб: ворог вів повітряну розвідку БПлА “Орлан-10” неподалік Приморського

Генштаб: ворог вів повітряну розвідку БПлА “Орлан-10” неподалік Приморського

Київ • УНН

 • 128388 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті райони та не допустити просування наших військ у бік державного кордону. Здійснив обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку оперативно-тактичним БПлА “Орлан-10” неподалік Приморського. Про це пише Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності збройних сил республіки білорусь не відзначено.

На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. З метою демонстрації присутності ворог періодично обстрілює позиції наших військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті райони та не допустити просування наших військ у бік державного кордону. Здійснив обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку оперативно-тактичним БПлА “Орлан-10” неподалік Приморського.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та вести наступальні дії у напрямку Слов’янська. Обстріляв із артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля, Курульки та інших.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи сил оборони України із артилерії і танків по лінії зіткнення. Веде розвідку, намагаючись знайти слабкі місця в обороні наших військ. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагається просунутись у напрямку Соледара та Бахмута.

На Краматорському напрямку ворог проводить перегрупування з метою відновлення наступу у напрямку Сіверська. Із ствольної та реактивної артилерії обстріляв райони Краматорська, Закітного, Григорівки та інших. Завдав авіаударів поблизу Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших позицій, зокрема, в районах населених пунктів Новолуганське, Покровське, Весела Долина, Берестове, Веселе, Майорськ, Вершина. Завдав авіаударів неподалік Семигіря, Берестового та території Вуглегірської ТЕС. Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки наші воїни успішно зупинили, як і намагання оволодіти селами Спірне та Вершина. Окупанти отримали жорсткий опір, зазнали значних втрат та безславно відійшли.

Ворог задіяв БпЛА поблизу Бахмутського. Також, противник намагається посилити систему протиповітряної оборони тилових баз та підрозділів.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій загарбники не проводили, продовжували обстріли по лінії зіткнення. Завдавали авіаційних ударів поблизу Кам’янки. Спробу ворожого наступу поблизу Водяного наші захисники швидко придушили влучним вогнем. Противник завдав ракетно-авіаційного удару по цивільній інфраструктурі в районі Вугледара.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури. Завдали ракетного удару по Миколаєву та авіаударів в районах Великого Артакового та Ольгіного.

Ворог вів повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами оперативно-тактичного і тактичного рівнів та продовжує інженерне обладнання позицій. Зберігається значна загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують відверто брехати про розташування військових підрозділів в дитячих садках, лікарнях та церквах.

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