Спроба блокування чорноморських портів: Мінінфраструктури каже, порти працюють у штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Мінінфраструктури на тлі російських маневрів у морі поблизу України повідомляє, що українські порти працюють у штатному режимі, пише УНН.
Цитата:
"Спеціальні судна ДУ “Держгідрографія” обстежили понад 50% морського коридору між західною межею району незаконних морських навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки. Глибини підтверджено в межах 15-22 метри, а отже чинні рекомендації суднам щодо безпечного заходу до портів Одеської затоки лишаються чинними", - йдеться у повідомленні Мінінфраструктури.
"Переважна більшість суден використовують коридор та дотримуються рекомендованої ізобати глибин 20 метрів для сполучення з українськими портами, які працюють в штатному режимі", - додали у відомстві.
Деталі
У міністерстві нагадали, що на виконання доручення Мінінфраструктури ДУ “Держгідрографія” Державної служби морського та річкового транспорту продовжує проводити роботи щодо оновлення даних про глибини для безпечного плавання суден у зв’язку з блокуванням шляхів інтенсивного руху, рекомендованих шляхів та підходів до чорноморських портів України Російською Федерацією.
До кінця 14 лютого, як вказано, роботи будуть завершені, а вся інформація — негайно доведена до суден у прибережних попередженнях України. Також, як повідомляється, будуть оновлені навігаційні карти у встановленому порядку та опубліковано у повідомленнях мореплавцям України.
Коментар керівництва Мінінфраструктури
“Ми продовжуємо робити все, щоб не допустити будь-яких перешкод для судноплавства та заходу в українські порти. Головне наше завдання — забезпечити безпеку проходу суден та не дати дестабілізувати ситуацію. Торговельні судна завчасно отримали рекомендації і прийняли їх, а отже чорноморські порти працюють у звичному режимі”, — зазначив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.
Контекст
10 лютого російські ЗМІ вказали, що ЧФ РФ анонсував у Чорному морі навчання, у яких будуть задіяні корабельні тактичні групи Чорноморського флоту РФ, вказавши, що вони планові. Підготовку до них в одному з полігонів Чорного моря проводили морські тральщики РФ "Валентин Пикуль" и "Вице-адмирал Захарьин". Тоді ж російські ЗМІ повідомили, що загін із шести великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів Росії прибув до тимчасово окупованого Севастополя.
Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів та Керченської протоки.
11 лютого стало відомо, що Російська Федерація повідомила, що скасувала перекриття південної частини Азовського моря, яке планувала здійснити для судноплавства з 13 до 19 лютого під приводом військово-морських навчань, про що розповіли у морській охороні ДПСУ.
12 лютого маневри за участю понад 30 російських бойових кораблів стартували в Чорному морі.