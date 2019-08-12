Сприяння РФ у підготовці дітей до бойових дій: двом особам повідомлено про підозру

“Під час досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні повідомлено про підозру керівникам так званих військово-патріотичних клубів „Спартанці“ та „Амазонки“, громадського військово-патріотичного руху „Молода гвардія“ за ч. 1 ст. 258-3 КК України (здійснення організаційного та іншого сприяння діяльності терористичної організації), ч. 1 ст. 260 КК України (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань та участь у їх діяльності), ч. 3 ст. 260 КК України (керівництво не передбаченим законами України воєнізованим формуваннями), ч. 2 ст. 438 КК України (вчинення за попередньою змовою групою осіб порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України)”, — йдеться в повідомленні.

Також, встановлено, що вказані особи, які є активними учасниками і прихильниками терористичної організації “ДНР”, підтримують та пропагують російську неоімперську геополітичну доктрину “Російський світ”, а також ідеї від’єднання Донецької області від України та проголошення на її території незалежної держави.

Нагадаємо, ГПУ розпочала провадження за фактом сприяння РФ в підготовці дітей до бойових дій.