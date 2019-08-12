Содействие РФ в подготовке детей к боевым действиям: двум лицам сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении 2 лицам, которые способствовали Российской Федерации в подготовке детей к боевым действиям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ в Facebook.
“Во время досудебного расследования прокурором в уголовном производстве сообщено о подозрении руководителям так называемых военно-патриотических клубов „Спартанцы“ и „Амазонки“, общественного военно-патриотического движения „Молодая гвардия“ по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (осуществление организационного и иного содействия деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований и участие в их деятельности), ч. 3 ст. 260 УК Украины (руководство не предусмотренным законами Украины военизированным формированиями), ч. 2 ст. 438 УК Украины (совершение по предварительному сговору группой лиц за нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины)”, — говорится в сообщении.
Также установлено, что указанные лица, которые являются активными участниками и сторонниками террористической организации “ДНР”, поддерживают и пропагандируют русскую неоимперскую геополитическую доктрину “Русский мир”, а также идеи отсоединения Донецкой области от Украины и провозглашения на ее территории независимого государства.
Напомним, ГПУ начала производство по факту содействия РФ в подготовке детей к боевым действиям.