Справу судді з Києва скеровано до суду

Після ознайомлення підозрюваних, судді та особи-посередника, з матеріалами слідства 10 жовтня 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Служителю Феміди інкримінується вчинення злочину, кваліфікованого за ч.1, ст.263, ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою"). Посередник в отриманні неправомірної вигоди, яким виявився колишній суддя того ж суду, обвинувачується у вчиненні злочину за ч.3 ст.368 ККУ.

Як встановило слідство, суддя Голосіївського районного суду м. Києва вимагав та одержав від посередника кошти за задоволення цивільного позову на користь позивача про поновлення його на роботі та виплати йому компенсації в розмірі 1,5 млн грн. Свої "послуги" суддя оцінив у 8 000 дол. США, які передавались йому трьома частинами.

Як повідомляв УНН, 23 квітня 2018 року детективи НАБУ та прокурори САП викрили суддю в момент отримання ним частини неправомірної вигоди в розмірі 1 000 дол. США.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснювали з березня 2018 року за матеріалами Служби безпеки України.