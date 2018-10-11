Дело судьи из Киева направлено в суд

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды судьей Голосеевского районного суда г. Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАБУ.

После ознакомления подозреваемых, судьи и лица-посредника, с материалами следствия 10 октября 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в суд для рассмотрения по существу.

Служителю Фемиды инкриминируется совершение преступления, квалифицированного по ч.1, ст.263, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом"). Посредник в получении неправомерной выгоды, которым оказался бывший судья того же суда, обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст.368 УК.

Как установило следствие, судья Голосеевского районного суда г. Киев требовал и получил от посредника деньги за удовольствие гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплаты ему компенсации в размере 1,5 млн грн. Свои "услуги" судья оценил в 8000 долл. США, которые передавались ему тремя частями.

Как сообщал УНН, 23 апреля 2018 детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили судью в момент получения им части неправомерной выгоды в размере 1000 долл. США.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляли с марта 2018 по материалам Службы безопасности Украины.

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