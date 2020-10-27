Справу “сигаретного дипломата” із Закарпаття передали до суду

“У результаті досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за матеріалами оперативних підрозділів Чопського прикордонного загону, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Закарпатській області, під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури, жителю міста Мукачево повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.204 ККУ “Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів” та ст.358 ККУ “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”, — повідомили в ДПСУ.

За даними прикордонників, наприкінці вересня 2020 року в пункті пропуску “Чоп (Тиса)” службовці виявили та припинили спробу незаконного переміщення через державний кордон України майже 184 тисяч пачок сигарет. Сума незаконно виготовленої тютюнової продукції склала понад 7 млн гривень. Підозрюваний у злочині намагався вивезти їх в Угорщину вантажним мікроавтобусом під фальшивими дипломатичними номерами та з використанням підроблених документів, які б надавали йому дипломатичний імунітет.

Як повідомляв УНН, раніше повідомили про підозру затриманим в Одесі з понад 120 кг контрабанди південноамериканського кокаїну громадянам Ізраїлю.