Справу “сигаретного дипломата” із Закарпаття передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Жителю Мукачевого, який з підробними дипломатичними документами намагався провезти в Угорщину контрабанду, повідомлено про підозру. Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби України, передає УНН.
“У результаті досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за матеріалами оперативних підрозділів Чопського прикордонного загону, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Закарпатській області, під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури, жителю міста Мукачево повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.204 ККУ “Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів” та ст.358 ККУ “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”, — повідомили в ДПСУ.
За даними прикордонників, наприкінці вересня 2020 року в пункті пропуску “Чоп (Тиса)” службовці виявили та припинили спробу незаконного переміщення через державний кордон України майже 184 тисяч пачок сигарет. Сума незаконно виготовленої тютюнової продукції склала понад 7 млн гривень. Підозрюваний у злочині намагався вивезти їх в Угорщину вантажним мікроавтобусом під фальшивими дипломатичними номерами та з використанням підроблених документів, які б надавали йому дипломатичний імунітет.
Як повідомляв УНН, раніше повідомили про підозру затриманим в Одесі з понад 120 кг контрабанди південноамериканського кокаїну громадянам Ізраїлю.