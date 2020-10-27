Дело "сигаретного дипломата" из Закарпатья передали в суд

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Жителю Мукачево, который с поддельными дипломатическими документами пытался провезти в Венгрию контрабанду, сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

"В результате предварительного расследования уголовного производства, начатого по материалам оперативных подразделений Чопского пограничного отряда, следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Закарпатской области, под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры, жителю города Мукачево сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.204 УК "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" и 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", - сообщили в ГПСУ.

По данным пограничников, в конце сентября 2020 года в пункте пропуска "Чоп (Тиса)" служащие обнаружили и пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины почти 184 тысяч пачек сигарет. Сумма незаконно изготовленной табачной продукции составила более 7 млн гривен. Подозреваемый в преступлении пытался вывезти их в Венгрию грузовым микроавтобусом под фальшивыми дипломатическими номерами и с использованием поддельных документов, которые бы предоставляли ему дипломатический иммунитет.

Как сообщал УНН, ранее сообщили о подозрении задержанным в Одессе с более 120 кг контрабанды американского кокаина гражданам Израиля.

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