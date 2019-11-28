Справу секретаря Бориспільської міськради, якого Президент назвав розбійником, передано до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Досудове розслідування відносно секретаря Бориспільської міськради завершене та обвинувальний акт скеровано до суду. Про це УНН повідомила прессекретар прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська.
Мова йде про Ярослава Годунка.
"Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні про обвинувачення секретаря Бориспільської міськради у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство)", - повідомила прессекретар.
Слідством встановлено, що 29 серпня 2019 року у приміщенні Бориспільської міськради, без будь-яких пояснень, обвинувачений наніс потерпілому тілесні ушкодження, при цьому нецензурно виражаючись.
Раніше УНН, повідомляв, що за свідчення очевидців, після нанесення чергових ударів потерпілий впав на підлогу, а підозрюваний депутат органу місцевого самоврядування сів на нього зверху та продовжував бити.
Як повідомляв УНН, 10 липня під час робочої наради у Борисполі на Київщині Президент України Володимир Зеленський вигнав з наради секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником". Після того Годунок зробив заяву, що буде позиватися до суду.