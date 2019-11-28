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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Дело секретаря Бориспольского горсовета, которого Президент назвал разбойником, передано в суд

Дело секретаря Бориспольского горсовета, которого Президент назвал разбойником, передано в суд

Киев  •  УНН

 • 14000 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Досудебное расследование в отношении секретаря Бориспольского горсовета завершено и обвинительный акт направлен в суд. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

Речь идет о Ярославе Годунке.

"Под процессуальным руководством местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению секретаря Бориспольского горсовета в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)", - сообщила пресс-секретарь.

Следствием установлено, что 29 августа 2019 года в помещении Бориспольского горсовета, без каких-либо объяснений, обвиняемый нанес потерпевшему телесные повреждения, при этом нецензурно выражаясь.

Ранее УНН сообщал, что при свидетельстве очевидцев, после нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить.

Как сообщал УНН, 10 июля в ходе рабочего совещания в Борисполе Киевской области Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником". После того Годунок сделал заявление, что будет обращаться в суд.

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