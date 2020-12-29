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Справу про хабарництво у Харківській ОДА передали до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. НАБУ та САП закінчили досудове розслідування щодо директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації Андрія Винниченка, якого підозрюють у підбуренні особи до надання хабаря. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані пресслужби НАБУ.

Справу про хабарництво у Харківській ОДА передали до суду

“НАБУ та САП закінчили досудове розслідування стосовно директора одного з департаментів Харківської обласної державної адміністрації, який підбурював особу до надання неправомірної вигоди. 28 грудня 2020 року обвинувальний акт скеровано до суду”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27; ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України.

“Слідство встановило, що посадовець, який в минулому обіймав посаду в управлінні ПЕК та в Департаменті капітального будівництва Харківської ОДА, вирішив переконати особу, яка діяла від імені ТзОВ, яке потребувало приєднати свої електроустановки до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою її подальшої передачі керівництву АТ “Харківобленерго”. “Вартість” послуг із підключення посадовець оцінив із розрахунку 2200 грн за кожен із 600 кВт потужностей. Його викрито одразу після отримання 1,32 млн грн неправомірної вигоди”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали із серпня 2020 року.

Вказано, що 3 серпня 2020 року детективи викрили посадовця “на гарячому”. 4 серпня 2020 року йому повідомили про підозру. 25 листопада 2020 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Додамо, що згідно з декларацією, Андрій Винниченко має декілька квартир у Харкові та Сумах, два автомобілі - Audi та Mercedes Benz, 15 біткоїнів та грошові активи.

Нагадаємо, у серпні чиновнику Харківської ОДА повідомили про підозру за хабар у понад 1,3 млн гривень.

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